Обвиненные подали апелляцию.

20 июля 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о хищении более 100 вагонов глинозема с Богословского алюминиевого завода (ОК "Русал"). Заседание начнется в 14.30, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

На скамье подсудимых - экс-депутат гордумы Краснотурьинска Юрий Дубовицкий, его помощник Алексей Новиков, экс-начальник участка отгрузки готовой продукции БАЗа Игорь Мухамеджанов и экс-начальник городского управления ЖКХ Юрий Баканин. В декабре 2016 года горсуд признал всех четверых виновными в краже в особо крупном размере и легализации денежных средств. Они получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, ОПГ в 2010-2013 годах похитила с БАЗа более 28 тысяч тонн глинозема стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Члены группы вывозили его под видом известкового порошка. Глинозем продавали производителям огнеупорных изделий.

География сбыта охватывала разные регионы России – Свердловскую, Московскую, Воронежскую, Новгородскую, Кемеровскую области, а также Санкт-Петербург. Глинозем распродавался по ценам ниже рыночных. Для конспирации злоумышленники легализовали около 125 миллионов рублей, якобы полученных за поставку цемента.

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