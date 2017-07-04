За расправу над семьей Олега Евсеева.

17 июля 2017 года Курганский облсуд огласит приговор 26-летнему Сохибжону Мамасолиеву, обвиняемому в кровавой расправе над семьей Олега Евсеева. Начало заседания запланировано на 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сегодня состоялись прения сторон. Гособвинитель просил отправить Мамасолиева в колонию особого режима до конца жизни.

Преступление было совершено осенью 2016 года. Подсудимый делал ремонт в доме начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда соцстрахования в деревне Лукино. Мужчины повздорили из-за оплаты работы. 15 ноября Мамасолиев проник в дом Евсеевых в отсутствие хозяев и взломал сейф, где лежало охотничье ружье. Дождавшись возвращения семьи, он всех расстрелял.

Тела погибших нашли на следующий день. Обвиняемого задержали 18 ноября.

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