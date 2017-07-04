Его задержали.

4 июля 2017 года в Магнитогорске нашли расчлененное тело 16-летней школьницы. По подозрению в убийстве задержан 18-летний местный житель.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 28 июня 2017 года девушка ушла к родственникам. По пути она встретила подозреваемого.

Между молодыми людьми разгорелась ссора, в ходе которой девушка была убита. Затем злоумышленник, дабы скрыть следы преступления, расчленил труп и спрятал части тела в разных местах города.

Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека и предъявлении ему обвинения.