Она не дала ему на выпивку.

Суд признал 39-летнего жителя села Некрасово (Белоярский ГО) виновным в убийстве пенсионерки. Он проведет 16 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 16 октября 2016 года. По данным следствия, подсудимый устроил с приятелями застолье, а когда спиртное закончилось, решил занять денег на выпивку у знакомой 88-летней пенсионерки. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил женщину и задушил. После этого он ушел спать, прихватив деньги.

Подозреваемого быстро вычислили по забытой у пенсионерки куртке. Ее опознал сосед погибшей. Он рассказал, что куртка принадлежит его другу, с котором он выпивал накануне. Тут же было установлено, что подозреваемый поехал на автобусе в Екатеринбург. Мужчину задержали в дороге.

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