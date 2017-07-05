Он арестован.

34-летнего жителя Тюменской области подозревают в убийстве. Он арестован, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление совершено 30 июня 2017 года в селе Омутинском. Подозреваемый выпивал с 45-летним сожителем матери в доме на Профсоюзной. Во время застолья мужчины повздорили. Подозреваемый схватил топор и зарубил собутыльника.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.