В Сатке после падения с недостроенного здания погибла школьницаСегодня в 10:55
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Ледового дворца.
4 июля 2017 года в Западном районе Сатки 13-летняя девочка упала с недостроенного здания ледового дворца.
"Вчера на стройке Ледового дворца упала вместе с балкой девочка, из-за спиленных болтов. Упала насмерть. Пожалуйста, люди, не ходите туда и не пускайте своих детей, друзей, сестер и братьев, если не хотите их потерять", - написали в соцсетях местные жители.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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