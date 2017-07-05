Ледового дворца.

4 июля 2017 года в Западном районе Сатки 13-летняя девочка упала с недостроенного здания ледового дворца.

"Вчера на стройке Ледового дворца упала вместе с балкой девочка, из-за спиленных болтов. Упала насмерть. Пожалуйста, люди, не ходите туда и не пускайте своих детей, друзей, сестер и братьев, если не хотите их потерять", - написали в соцсетях местные жители.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).