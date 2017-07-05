×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане фальшивые медработники обокрали 26 пенсионеровСегодня в 11:29

  • Текст

Уносили до 150 тысяч.

В Кургане прокуратура готовит для передачи в суд уголовное дело о 26 кражах. По данным ведомства, две подозреваемые представлялись сотрудницами больницы, проникали в квартиры пенсионеров и выносили деньги. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель юротдела ООО "Благомед" Алексей Зарецкий, который будет защищать интересы пострадавших.

"В среднем бабушкам по 70-80 лет. Интересно, что подозреваемые обладали медицинской информацией и приходили к тем пенсионерам, которые недавно были в больнице. К одной из бабушек пришли на следующий день после выписки из реанимации. У нее пропало 67 000 рублей", – рассказал юрист.

Суммы ущерба у некоторых пострадавших достигали 150 тысяч рублей. Возвращать деньги обвиняемые не стали и рассчитывают на условные сроки или отсрочку исполнения наказания – у женщин несовершеннолетние дети. Сейчас главная задача юристов – добиться возмещения ущерба.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×