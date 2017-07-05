Уносили до 150 тысяч.

В Кургане прокуратура готовит для передачи в суд уголовное дело о 26 кражах. По данным ведомства, две подозреваемые представлялись сотрудницами больницы, проникали в квартиры пенсионеров и выносили деньги. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель юротдела ООО "Благомед" Алексей Зарецкий, который будет защищать интересы пострадавших.

"В среднем бабушкам по 70-80 лет. Интересно, что подозреваемые обладали медицинской информацией и приходили к тем пенсионерам, которые недавно были в больнице. К одной из бабушек пришли на следующий день после выписки из реанимации. У нее пропало 67 000 рублей", – рассказал юрист.

Суммы ущерба у некоторых пострадавших достигали 150 тысяч рублей. Возвращать деньги обвиняемые не стали и рассчитывают на условные сроки или отсрочку исполнения наказания – у женщин несовершеннолетние дети. Сейчас главная задача юристов – добиться возмещения ущерба.