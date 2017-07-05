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В Копейске скутерист застрелил прохожегоСегодня в 14:19

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И ранил еще одного.

Днем 5 июля в Копейске на улице Урицкого водитель скутера открыл стрельбу. Один мужчина погиб, еще один ранен. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях: "Сначала было несколько одиночных потом вроде как очередь. Один труп ещё кого-то увезли на скорой (реанимация)", "Мент спрашивал у меня "никого на скутере не видел?" Я говорю нет" (орфография и пунктуация автора - прим.ред).

Информацию об инциденте "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД. "Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, розыск и задержание лица, причастного к совершению данного преступления. На месте работает следственно-оперативная группа. Выехали представители ГУ МВД, полиции Копейска и Следственного комитета", – прокомментировали агентству.

По факту убийства местного жителя СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело. Как пишут местные СМИ, погибший - криминальный авторитет.

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