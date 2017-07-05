В кабинетах руководства.

4 июля 2017 года в управлении Федеральной налоговой службы Зауралья прошли обыски. Мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дела по факту неправомерного расходования бюджетных средств (ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата в крупном размере").

"Обыски прошли в служебных кабинетах руководителя УФНС и его заместителей, а также по месту жительства четырех сотрудников - в Кургане и Тюмени. Изъяты предметы и документы, которые имеют отношение к делу. Отмечу, что пока нет подозреваемых и обвиняемых по делу", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Курганской области Евгений Гречкин.

Следует напомнить, что в конце июня Курганский горсуд вынес приговор экс-начальнику областного УФНС Юрию Касьяненко. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. Его отправили на 3 года в колонию общего режима.