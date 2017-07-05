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В Златоусте бомж зарезал семейную пару из-за щенкаСегодня в 16:15

  • Текст

Его ждет суд.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего бомжа, обвиняемого в двойном убийстве. Преступление было совершено в декабре 2016 года в одной из квартир Златоуста, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый выпивал в гостях у семейной пары. Хозяйка квартиры захотела обменять их щенка на алкоголь. Это возмутило ее супруга, и он убил животное. Обвиняемому не понравилось поведение пары. Разгорелась ссора, и он зарезал обоих. После этого мужчина явился в полицию и обо всем рассказал.

Следует отметить, что у обвиняемого органическое расстройство личности. Он состоит на учете у психиатра.

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