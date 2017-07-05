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Свердловчанин забил приятеля поленом на дне рожденияСегодня в 17:21

  • Текст

Его отправили за решетку.

Суд вынес приговор 42-летнему ранее судимому жителю Тугулымского района. Он признан виновным в избиении приятеля до смерти. Мужчина проведет 10,5 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 16 октября 2016 года. Подсудимый выпивал в компании знакомых на дне рождения друга. Во время застолья он повздорил с одним из гостей и избил его поленом. Через некоторое время потерпевший скончался.

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