Несовершеннолетний.

В Магнитогорске задержали второго подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы, расчлененное тело которой нашли 4 июля 2017 года. Это несовершеннолетний молодой человек, сообщил "Уралинформбюро"руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела Магнитогорска Михаил Малиновский.

Школьница пропала 28 июня 2017 года. Она уехала к родственникам, с тех пор ее никто не видел. По версии следствия, в тот день девушка повздорила с молодыми людьми. Они убили ее, расчленили труп, а части тела спрятали в разных местах города.

Ранее сообщалось об одном подозреваемом - 18-летнем юноше.

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