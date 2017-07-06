Их отправили за решетку.

Миасский горсуд вынес приговор двум жителям Челябинской области, признав их виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Они проведут по 6 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ.

В 2016 году подельники приобрели в Челябинске около 40 килограммов марихуаны. Наркотики они планировали сбывать мелкими партиями, а для их хранения сняли квартиру. В декабре сообщников задержали.