Из-за долга.

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Перми, признав его виновным в похищении человека, избиении его до смерти и самоуправстве. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в августе 2016 года обвиняемый с тремя подельниками требовали у 57-летнего мужчины вернуть долг в размере 1,6 миллиона рублей. Они надели боксерские перчатки и избили его. Затем должника вывезли в лес, где продолжили избивать досками и куском шланга.

Для освобождения отца его сын передал преступникам ключи и документы от ВАЗ-2113, а также отдал свой паспорт для оформления займа на свое имя.

На следующий день удерживаемый преступниками должник скончался от побоев. Его труп они закопали в лесу.

После того, как сын погибшего заявил в полицию о пропаже отца, один из преступников явился с повинной и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривали в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).