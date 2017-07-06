В Нягани неизвестные расстреляли трех мужчинСегодня в 11:51
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Их ищут.
Вечером 5 июля 2017 года в Нягани на улице Железнодорожной двое мужчин обстреляли компанию молодых людей и скрылись.
"Знакомый щас рассказывал, был вчера в приемном НОБа. Привозили 3-х парней нерусских с огнестрелом. Повреждения сильные, говорит. У одного живот прострелен. Стреляли вроде как картечью", - написал Александр Караман в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра подтвердили факт стрельбы.
"Накануне в больницу поступили трое мужчин 1984, 1992 и 1994 годов рождения с огнестрельными ранениями ног. По предварительным данным, в районе дома №37 на улице Железнодорожной в них стреляли двое мужчин. По факту возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Пользователи соцсети разместили ориентировку на поиск подозреваемых. Это мужчины 32 и 35 лет. Однако в полиции просили не афишировать их данные до тех пор, пока не будут окончены следственные действия.
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