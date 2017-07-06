Его задержали.

5 июля 2017 года в Миассе на стадионе в северной части города 25-летний местный житель обстрелял 36-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ранением ноги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, стрелка задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он был судим. У мужчины изъяли пистолет марки "Хорхе", переделанный из травматического в боевой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" и избрании задержанному меры пресечения.