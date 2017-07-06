Пострадавший умер в больнице.

В Тюменской области арестовали 37-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомого на почве ревности.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 30 июня 2017 года в поселке Маслянском. Компания мужчин выпивала в доме на улице Дорожной. Во время застолья подозреваемый повздорил с одним из собутыльников из-за бывшей сожительницы. Он вонзил нож в сердце оппонента.

Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался через некоторое время.