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Тюменец из ревности зарезал приятеляСегодня в 13:03

  • Текст

Пострадавший умер в больнице.

В Тюменской области арестовали 37-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомого на почве ревности.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 30 июня 2017 года в поселке Маслянском. Компания мужчин выпивала в доме на улице Дорожной. Во время застолья подозреваемый повздорил с одним из собутыльников из-за бывшей сожительницы. Он вонзил нож в сердце оппонента.

Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался через некоторое время.

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