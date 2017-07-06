Его уже признали невменяемым.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в изнасиловании, убийстве и покушении на убийство, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2016 года он был в гостях у знакомого. Когда хозяин квартиры отправился спать, подозреваемый избил и изнасиловал его жену. Уходя, мужчина поджег мебель в квартире. Почувствовав запах дыма, хозяин проснулся и покинул квартиру вместе с супругой. От побоев женщина скончалась в больнице через 3 дня.

Эксперты уже признали мужчину невменяемым и представляющим опасность для окружающих. В течение 15 лет он 25 раз был госпитализирован в психиатрический стационар. Челябинский областной суд применит принудительные меры медицинского характера.