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Свердловчанин сел на 17 лет за убийство приятеляСегодня в 15:34

  • Текст

И покушение на супружескую пару.

Североуральский горсуд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве и покушении на тройное убийство. Он проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года в поселке Калья. Подсудимый с сожительницей пришли в гости к супружеской паре, у которой было застолье. В ходе ссоры гостя поколотили. Тот ушел домой и вернулся с двумя кухонными ножами. Ими он ранил хозяев квартиры, а еще одного гостя зарезал.

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