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Замглавы Кондинского района попал под "уголовку"06 июля в 19:49

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Он подозревается в превышении полномочий.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы Кондинского района Алексея Яковлева. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в декабре 2016 года ООО "Междуреченские коммунальные системы" заключило договор с ООО "Инновационные Технологии" о капремонте систем водоснабжения в поселке Лиственичный.

В итоге работы проведены не были, необходимое оборудование на площадку водозаборных сооружений подрядчик не поставил. Несмотря на это, подозреваемый подписал акт приемки. На основании него предприятию "Междуреченские коммунальные системы" незаконно перечислили свыше 33 миллионов рублей.

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