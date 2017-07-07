По просьбе следователей.

Московский облсуд 6 июля удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу Ольги Алисовой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Происшествие случилось 23 апреля в подмосковной Балашихе. Ребенок угодил под колеса Hyundai Solaris Алисовой во дворе собственного дома. Первичная экспертиза показала, что в крови погибшего было 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно пол-литровой бутылке водки. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс, к расследованию дела подключились главы МВД и СКР. По первому экспертному заключению возбуждено дело по ст.293 УК РФ (халатность)

Алисова поначалу была отпущена под подписку о невыезде, но нарушила установленные правила. При этом факт совершения ей ДТП уже задокументирован следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области.



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