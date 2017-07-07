×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сбившая в Подмосковье "пьяного" мальчика женщина отправлена в СИЗОСегодня в 08:19

  • Текст

По просьбе следователей.

Московский облсуд 6 июля удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу Ольги Алисовой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Происшествие случилось 23 апреля в подмосковной Балашихе. Ребенок угодил под колеса Hyundai Solaris Алисовой во дворе собственного дома. Первичная экспертиза показала, что в крови погибшего было 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно пол-литровой бутылке водки. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс, к расследованию дела подключились главы МВД и СКР. По первому экспертному заключению возбуждено дело по ст.293 УК РФ (халатность)

Алисова поначалу была отпущена под подписку о невыезде, но нарушила установленные правила. При этом факт совершения ей ДТП уже задокументирован следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

Ранее по теме:
История со сбитым "пьяным" мальчиком поворачивается вспять

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×