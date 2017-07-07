Осенью его передадут в суд.

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении Александра Новикова.

По данным собственного источника "Уралинформбюро", скорее всего, бард будет знакомиться с материалами до октября, поскольку они очень объемные. Затем их передадут в суд. Ущерб пайщикам "Бухты Квинс" оценивается в 57 миллионов рублей.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" отказались комментировать информацию.

Александр Новиков, его друг и компаньон Михаил Шилиманов, а также экс-директор проекта поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Около 70 пайщиков, доверившись известному исполнителю, вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но остались ни с чем. Бард утверждает, что никаких денег не получал, однако документы, имеющиеся в распоряжении "Уралинформбюро", свидетельствуют об обратном.