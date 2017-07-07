Труп которого нашли спустя 1,5 года.

Жителя Лесного Ивана Сеченина приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в марте 2015 года осужденный и его друг распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт - Сеченин около 10 раз ударил собутыльника кулаком по голове. После этого осужденный схватил разводной газовый ключ и добил им товарища.

Затем Сеченин перевез труп в лес в районе кладбища, накрыл ветками и уехал. Скелет случайно обнаружили грибники спустя 1,5 года.