В Екатеринбурге борца со взятками будут судить Сегодня в 15:08
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За взятку в 50 тысяч рублей.
В Екатеринбурге перед судом предстанет 26-летний экс-сотрудник городского УМВД, занимавшийся расследованием экономических преступлений. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, осенью 2016 года обвиняемый занимался уголовным делом о краже. Он предложил подозреваемому передать ему 100 тысяч рублей. За это правоохранитель обещал прекратить преследование.
В итоге экс-полицейскому была передана половина суммы - 50 тысяч рублей, с которой его и задержали.
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