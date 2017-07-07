За взятку в 50 тысяч рублей.

В Екатеринбурге перед судом предстанет 26-летний экс-сотрудник городского УМВД, занимавшийся расследованием экономических преступлений. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, осенью 2016 года обвиняемый занимался уголовным делом о краже. Он предложил подозреваемому передать ему 100 тысяч рублей. За это правоохранитель обещал прекратить преследование.

В итоге экс-полицейскому была передана половина суммы - 50 тысяч рублей, с которой его и задержали.