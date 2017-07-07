×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец украл в Тюмени 2 трактора и технику на 4 миллионаСегодня в 15:41

  • Текст

Представившись сотрудником банка.

Житель Екатеринбурга подозревается в краже техники на 4 миллиона рублей у тюменского бизнесмена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2011 года 40-летний Вячеслав Хандрик приехал в Тюмень на обанкротившуюся фирму. Мужчина представился сотрудником банка, который приехал забрать технику за долги. По версии следствия, екатеринбуржец похитил 2 трактора, два понтона, шаровое соединение и другую технику. Из украденного найти и вернуть удалось лишь один трактор. Остальное похититель сдал в пункт приема металла.

Хандрик признал вину и согласился возместить ущерб в 3,5 миллиона рублей. Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×