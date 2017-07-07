Представившись сотрудником банка.

Житель Екатеринбурга подозревается в краже техники на 4 миллиона рублей у тюменского бизнесмена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2011 года 40-летний Вячеслав Хандрик приехал в Тюмень на обанкротившуюся фирму. Мужчина представился сотрудником банка, который приехал забрать технику за долги. По версии следствия, екатеринбуржец похитил 2 трактора, два понтона, шаровое соединение и другую технику. Из украденного найти и вернуть удалось лишь один трактор. Остальное похититель сдал в пункт приема металла.

Хандрик признал вину и согласился возместить ущерб в 3,5 миллиона рублей. Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.