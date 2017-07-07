×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Задержанного по подозрению в убийстве магнитогорской школьницы отпустилиСегодня в 14:46

  • Текст

Второй арестован.

Следователи отпустили подростка, ранее задержанного по подозрению в убийстве и расчленении 16-летней школьницы из Магнитогорска. "У нас нет оснований для его дальнейшего задержания", – сообщил "Уралинформбюро" руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела по Магнитогорску СКР Михаил Малиновский. Второй подозреваемый, 18-летний студент, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Преступление было совершено 28 июня 2017 года. Девушка познакомилась с подозреваемым в соцсети и приехала к нему домой на вечеринку. У них был секс по обоюдному согласию, но потом молодые люди поссорились. Предположительно, студент задушил школьницу, разрубил ее тело, а части спрятал в разных местах города. Останки школьницы нашли 4 июля.

Ранее по теме:
Задержан второй возможный убийца 16-летней школьницы из Магнитогорска
Магнитогорскую школьницу расчленили на "вписке"
Магнитогорец расчленил 16-летнюю школьницу

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×