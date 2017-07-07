Второй арестован.

Следователи отпустили подростка, ранее задержанного по подозрению в убийстве и расчленении 16-летней школьницы из Магнитогорска. "У нас нет оснований для его дальнейшего задержания", – сообщил "Уралинформбюро" руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела по Магнитогорску СКР Михаил Малиновский. Второй подозреваемый, 18-летний студент, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Преступление было совершено 28 июня 2017 года. Девушка познакомилась с подозреваемым в соцсети и приехала к нему домой на вечеринку. У них был секс по обоюдному согласию, но потом молодые люди поссорились. Предположительно, студент задушил школьницу, разрубил ее тело, а части спрятал в разных местах города. Останки школьницы нашли 4 июля.



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