В Екатеринбурге судят экс-главу Верх-Исетского районаСегодня в 14:23
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Александра Бреденко.
7 июля 2017 года в 10.00 в Екатеринбурге стартовал судебный процесс по делу экс-главы Верх-Исетского района Александра Бреденко. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере, передает "Уралинформбюро".
По данным следствия, днем 21 февраля 2017 года индивидуальный предприниматель передал чиновнику 150 тысяч рублей. Взамен Бреденко обещал общее покровительство при исполнении муниципального контракта на санитарное содержание территории района в 2016 году. Стоимость работ по контракту превышает 15 миллионов рублей.
Экс-главе Верх-Исетского района грозит до 6 лет лишения свободы.
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