Почти в 1,5 раза.

Блогеру Руслану Соколовскому смягчили приговор. Ранее Верх-Исетской райсуд назначал юноше 3,5 года лишения свободы условно. 7 июля Свердловский облсуд сократил срок наказания до 2 лет и 3 месяцев с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, молодому человеку запретили посещать массовые мероприятия, передает "Уралинформбюро".

Соколовский признан виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении спецсредств. "Статью о хранении спецсредств суд изъял", - пояснили в пресс-службе облсуда.

Летом 2016 года Соколовский разместил на своем YouTube-канале видео ловли покемонов в Храме-на-Крови, сопроводив его едкими комментариями. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года блогер выложил в общий доступ 9 провокационных видео. Кроме того, при обыске в его квартире была найдена спецавторучка.



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