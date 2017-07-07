В рядах рыбаков.

46-летнего жителя Ревды, обвиняемого в убийстве знакомого, нашли на Сахалине. Сейчас его этапируют на Средний Урал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 17 марта 2017 года в поселке Шумиха. По версии следователей, мужчина застрелил 57-летнего местного жителя, спрятал тело в лесу в Полевском городском округе и скрылся.

Его объявили в розыск. Заочно суд избрал для свердловчанина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленника удалось найти только спустя 3 месяца - 17 июня 2017 года. Он уехал на Сахалин и работал там рыбаком.