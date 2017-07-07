×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обвиняемого в убийстве свердловчанина нашли на СахалинеСегодня в 15:28

  • Текст

В рядах рыбаков.

46-летнего жителя Ревды, обвиняемого в убийстве знакомого, нашли на Сахалине. Сейчас его этапируют на Средний Урал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 17 марта 2017 года в поселке Шумиха. По версии следователей, мужчина застрелил 57-летнего местного жителя, спрятал тело в лесу в Полевском городском округе и скрылся.

Его объявили в розыск. Заочно суд избрал для свердловчанина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленника удалось найти только спустя 3 месяца - 17 июня 2017 года. Он уехал на Сахалин и работал там рыбаком.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×