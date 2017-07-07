Мужчина играл на валютном рынке.

Дело уральского инкассатора, присвоившего 4,2 миллиона рублей, направили в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С февраля по март 2017 года 27-летний молодой человек из Первоуральска брал деньги из инкассаторских сумок и тратил их на валютных аукционах. Инкассатор надеялся получить прибыль, играя на изменении курсов.

В середине марта сотрудники одного из банков заметили недостачу и путаницу с документами. После чего в отделении Первоуральского участка инкассации провели инвентаризацию и обнаружили пропажу денег. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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