2-летнего.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор уроженцу Киргизии за убийство 2-летнего сына. Он проведет 7 лет в колонии строгого режима, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

25-летний мужчина вместе с женой и ребенком жил на улице Пермякова. В феврале 2017 года отец семейства вышел из себя из-за плача мальчика и избил его. С закрытой черепно-мозговой травмой ребенка доставили в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

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