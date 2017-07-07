В Тюмени мужчине дали 7 лет строгача за убийство сынаСегодня в 15:56
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2-летнего.
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор уроженцу Киргизии за убийство 2-летнего сына. Он проведет 7 лет в колонии строгого режима, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
25-летний мужчина вместе с женой и ребенком жил на улице Пермякова. В феврале 2017 года отец семейства вышел из себя из-за плача мальчика и избил его. С закрытой черепно-мозговой травмой ребенка доставили в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался.
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