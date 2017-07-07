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Избивший фельдшера скорой сургутянин отделался штрафомСегодня в 17:13

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Медику хватило его извинений.

Житель Сургута, в феврале 2017 года избивший фельдшера скорой, отделался штрафом. Хотя за побои, совершенные из хулиганских побуждений (ст.116 УК РФ), ему грозило до двух лет лишения свободы.

В ходе следствия распустивший руки мужчина принес извинения пострадавшей от его кулаков женщине, и та не стала возражать против прекращения уголовного преследования буяна. Мировой судья принял решение выписать сургутянину штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В ночь на 13 февраля пьяный мужчина с кулаками набросился на фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов.

Ранее по теме:
В Сургуте пьяный мужчина напал на фельдшера скорой

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