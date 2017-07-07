"Помог" бабушке.

В Перми 24-летнего местного жителя осудили на 17 лет и 2 месяца колонии строгого режима за убийство пенсионерки и разбой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Также мужчина должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В августе 2016 года 88-летняя жительница Перми попросила молодого человека помочь ей по хозяйству. В квартире женщины, злоумышленник нашел деньги и решил украсть их. Мужчина ударил пенсионерку электрошокером и задушил, деньги похитил. Тело обнаружили только через несколько дней.