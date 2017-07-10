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Свердловчане получили 39 лет за убийство мужчины на глазах у его внукаСегодня в 09:09

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И кражу.

Двум жителям Ачитского района дали 21 и 18 лет "строгача" за убийство пожилого мужчины на глазах у его внука, а также кражу и разбой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в мае 2015 года. Два брата 38 и 39 лет находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в лодке по реке Уфа. На берегу возле села Рахмангулово (Красноуфимский район) осужденные заметили рыбака и его 4-летнего внука. Они высадились на берег и потребовали от пенсионера ключи от его "Нивы". Получив отказ, браться зарезали пожилого мужчину, а ребенка бросили в илистую топь.

Затем злоумышленники, захватив с собой еще и имущество стоимостью 180 тысяч рублей, попытались уехать на авто убитого, однако не справились с управлением и вынуждены были бросить "Ниву". Скрылись с места преступления на своей же лодке.

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