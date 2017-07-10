Он был в розыске 4 года.

В Россию из Малайзии депортировали сына бывшего замглавы Магнитогорска Виталия Сидоренко. 37-летний мужчина обвиняется в пособничестве в получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, в августе 2008 года группа лиц, действуя в интересах тогдашнего замглавы города по имуществу и правовым вопросам, вымогала у директора коммерческого предприятия взятку в размере 5 миллионов рублей. Злоумышленники требовали деньги за оформление акта выбора земельного участка под строительство гостинично-офисного здания.

В 2009 году трое высокопоставленных чиновников были задержаны. Три года спустя Виталия Сидоренко - старшего отправили за решетку на 9 лет. В 2013 году его сын был объявлен в международный розыск.