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Копейчанин сел на 19 лет за убийство подруги и соседкиСегодня в 14:27

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И оставление ребенка в опасности.

10 июля 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор 29-летнему жителю Копейска, признав его виновным в двойном убийстве и оставлении ребенка в опасности. Он проведет 19 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 14 июля 2016 года. По версии следствия, ранее судимый копейчанин выпивал с 40-летней сожительницей. В ходе застолья между ними возникла ссора, и злоумышленник схватился за нож. Услышавшая шум 60-летняя соседка решила поинтересоваться, все ли у пары в порядке. Открыв дверь, обвиняемый несколько раз воткнул в пенсионерку нож.

В это время еще живая сожительница копейчанина попыталась скрыться. Однако злоумышленник догнал ее и начал наносить удары ножом. Он остановился лишь тогда, когда орудие убийства сломалось.

После этого мужчина скрылся, оставив в доме 2-летнего ребенка.

Ранее по теме:
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