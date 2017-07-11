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"Гроза с Пионерского" не смог добиться смягчения приговора10 июля в 19:03

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За нападение на таксиста.

10 июля 2017 года Свердловский облсуд оставил без изменения приговор екатеринбургскому автохаму Игорю Новоселову, которого в апреле отправили на 2 года в колонию за нападение на таксиста. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

Дорожный инцидент произошел в июле 2014 года. "Гроза с Пионерского" избил таксиста, который перекрыл выезд со двора. При этом Новоселов угрожал мужчине убийством. Его остановили прохожие. 5 апреля Кировский райсуд признал автохама виновным по трем статьям - "Хулиганство", "Побои" и "Угроза убийством".

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Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговор

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