За нападение на таксиста.

10 июля 2017 года Свердловский облсуд оставил без изменения приговор екатеринбургскому автохаму Игорю Новоселову, которого в апреле отправили на 2 года в колонию за нападение на таксиста. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

Дорожный инцидент произошел в июле 2014 года. "Гроза с Пионерского" избил таксиста, который перекрыл выезд со двора. При этом Новоселов угрожал мужчине убийством. Его остановили прохожие. 5 апреля Кировский райсуд признал автохама виновным по трем статьям - "Хулиганство", "Побои" и "Угроза убийством".

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