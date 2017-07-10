Их поместили под домашний арест.

В Югре по делу о взяточничестве задержали еще двух сотрудников окружного департамента экономического развития.

"5 июля были задержаны еще двое сотрудников департамента. Следствие обращалось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд отправил обвиняемых под домашний арест", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в 2014-2016 годах сотрудники отдела лицензионного контроля получали взятки от коммерсантов за изготовление лицензий на право реализации металлолома, а также укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей.

На сегодня в уголовном деле фигурируют 7 чиновников департамента экономразвития, а также житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве.

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