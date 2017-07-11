Малолетним.

Суд вынес приговор жителю Чердынского района, признав его виновным в надругательстве над малолетним ребенком. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 2 января 2017 года. Уголовное дело возбудили по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).