Житель Прикамья сел на 13 лет за надругательство над ребенком10 июля в 19:02
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Малолетним.
Суд вынес приговор жителю Чердынского района, признав его виновным в надругательстве над малолетним ребенком. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 2 января 2017 года. Уголовное дело возбудили по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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