Он будет наблюдаться у психиатра.

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Кизела, признав его виновным в двух эпизодах надругательства над малолетними детьми. Он проведет 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина будет наблюдаться у психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2015 года подсудимый переписывался с детьми в соцсети "ВКонтакте". Он высылал им интимные фотографии, побуждая интерес к сексуальным отношениям.

Экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство, не исключающее вменяемости. В настоящее время он отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений.