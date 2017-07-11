Вместе с ним задержали посредников.

Сотрудники УФСБ задержали следователя СУ СКР по Челябинской области при получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального УФСБ отказались комментировать задержание. В следственном комитете пообещали поделиться подробностями позже.

По данным местных СМИ, речь идет о следователе 2-го отдела по расследования особо важных дел Александре Козлове. Его подозревают в получении взятки за помощь обвиняемым по "делу Ростелекома". Вместе с силовиком задержали двух посредников.