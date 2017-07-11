Ему грозит 15 лет колонии.

В суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в избиении знакомого до смерти. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 24 июня 2016 года около дома на улице Летчиков. Обвиняемый дважды пнул в живот 40-летнего мужчину и скрылся. Потерпевший зашел к себе домой и попросил родственников вызвать скорую помощь. На следующий день мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника задержали в августе 2016 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.