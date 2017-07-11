Им грозит 5 лет колонии.

В Екатеринбурге задержали двух 30-летних мужчин по подозрению в хищении средств с банковских карт.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленники рассылали СМС-сообщения гражданам о списании средств с их счетов. Для отмены операции они запрашивали номер карты и отправляли их к банкоматам, чтобы выполнить ряд действий. В конечном счете деньги потерпевших поступали на карты подозреваемых.

Таким способом злоумышленники похитили более 1 миллиона рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве.