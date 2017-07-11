Из-за свидетеля.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга объявил до 3 августа 2017 года перерыв в рассмотрении дела экс-главы Верх-Исетского района Александра Бреденко, которого обвиняют в получении взятки в значительном размере. Это связано с тем, что один из свидетелей обвинения находится в отпуске, передает "Уралинформбюро".

Ожидается, что в тот же день экс-чиновник выступит с последним словом.

По версии следствия, 21 февраля 2017 года местный бизнесмен передал Бреденко 150 тысяч рублей за общее покровительство при исполнении муниципального контракта на санитарное содержание территории района в 2016 году. Стоимость работ по контракту превышает 15 миллионов рублей.

Экс-чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.



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