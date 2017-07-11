На скамье подсудимых 7 человек.

В Тобольский горсуд передано уголовное дело в отношении 7 членов ОПС, обвиняемых в наркоторговле. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступное сообщество было создано летом 2015 года. В него вошли молодые люди в возрасте 21-34 лет, в том числе две супружеские пары. Злоумышленники продавали наркотики через Интернет-магазины. В январе 2016 года в Тобольске задержали несколько покупателей зелья, а затем начались задержания членов ОПС.

Из незаконного оборота по этому дело изъяли более 720 граммов "синтетики".