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В Екатеринбурге мигранты устроили нарколабораториюСегодня в 17:52

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В частном доме.

В Екатеринбурге полицейские обнаружили нарколабораторию в одном из частных домов Чкаловского района. Задержаны двое мигрантов 22 и 23 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Молодые люди рассказали, что приехали в Екатеринбург в июле 2017 года для распространения синтетических наркотиков. Они производили N-метилэфедрон. Их задержали во время очередной "закладки". Во время обысков в доме было изъято специальное оборудование, весы, мобильные телефоны и 200 граммов "синтетики".

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Они арестованы, им грозит пожизненное лишение свободы.

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