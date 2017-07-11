Мошенников ищут.

10 июля 2017 года в полицию Пуровского района обратилась женщина, ставшая жертвой мошенников-целителей. У нее выманили 2,8 миллиона рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, потерпевшая - жительница Башкирии жила в одной из гостиниц Тарко-Сале. По ее словам, из-за череды жизненных неурядиц она обратилась за помощью к "Международной ассоциации целителей Москвы", о которой узнала во время просмотра передачи.

За 3 месяца женщина перечислила крупную сумму денег на банковские счета "целителей" за манипуляции с ее аурой. Она осознала, что стала жертвой мошенников, когда осталась с долгами и кредитами.

Сейчас полиция ищет мошенников. Проводится проверка.