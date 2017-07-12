В "Т Плюс".

В офисы ПАО "Т Плюс", принадлежащего Виктору Вексельбергу, наведались оперативники ФСБ.

Как сообщает РБК, 11 июля чекисты нагрянули в московские и региональные офисы компании, была произведена выемка документов. По данным источников издания, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о взятках топ-менеджеров "Реновы" и "Т Плюс" властям Республики Коми.

Осенью 2016 года были арестованы директор "Т Плюс" Борис Вайнзихер и управляющий директор ГК "Ренова" Евгений Ольховик. Их подозревают в даче взяток властям Коми на общую сумму 800 миллионов рублей в обмен на создание "благоприятных условий" для ведения бизнеса, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в марте 2017 года на место Вайнзихера был взят экс-глава свердловского правительства Денис Паслер. В апреле его избрали главой правления "Т Плюс".