Преступников ищут.

В Абхазии неизвестные зарезали туриста из России. Преступление было совершено днем 11 июля 2017 года на берегу Черного моря и устья реки Аапста (Гудаутский район).

Двое мужчин в масках напали на отдыхающих из Москвы - две семьи с детьми. Злоумышленники два раза пырнули ножом в грудь 33-летнего россиянина, похитили двух женщин и четверых детей - 2, 10, 11 и 15 лет. Пострадавший скончался в больнице. Спустя некоторое время похищенных освободили, в настоящее время они находятся в безопасности.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и похищении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

На поиски злоумышленников направлены кинологи и авиация. За информацию о местонахождении преступников объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, пишут федеральные СМИ.