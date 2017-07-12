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Напавших на журналистов екатеринбуржцев отправили в колониюСегодня в 13:07

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На 1 год 9 месяцев.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор сотрудникам автосервиса, которые напали на журналистов телекомпании "Ермак". Борис и Константин Лущиковы признаны виновными по двум статьям - ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества), п."г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обоих отправили в колонию общего режима на 1 год 9 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2016 году к журналистам "Ермака" обратился екатеринбуржец, недовольный качеством ремонта в автосервисе. Он высказал претензии замдиректора и менеджеру по работе с клиентами. В конце июля корреспондент и оператор телекомпании приехали к автосервису для съемки сюжета. В коридоре на 1 этаже помещения недовольный клиент подрался с Лущиковыми. Журналисты снимали происходящее на видео.

Разозлившись, менеджер дважды ударил корреспондента по руке, выбив микрофон. Затем Лущиковы с кулаками набросились на оператора, вырвав камеру. Аппаратуру они кинули в кабинет директора. Телекомпании был причинен ущерб на сумму более 979 тысяч рублей.

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